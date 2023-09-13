АВТОВАЗ рассказал о локализации комплектующих для LADA

АВТОВАЗ в настоящее время имеет пул поставщиков, который насчитывает около 500 партнеров, осуществляющих прямые поставки на конвейер, а также еще более 1400 субпоставщиков.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, совместно с партнерами компания ведет постоянную работу по укреплению технологического суверенитета бренда LADA, локализации ключевых компонентов и необходимых материалов. На сегодняшний день уже по одной тысяче компонентов и материалов эта работа успешно завершена.

«Перед АВТОВАЗом поставлены амбициозные задачи по наращиванию производства новых автомобилей, сдерживанию цен и выпуску новых моделей в 2024-2025 годах. Их достижение напрямую зависит от каждого партнера нашей компании и его способности обеспечить стабильные поставки нужного объема компонентов, в нужное время и с нужным качеством», – заявил на прошедшей недавно международной конференции поставщиков президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ