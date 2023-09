Рассекречен новый гибридный кроссовер Jetour Shanhai L9

Марка Jetour ведет разработку нового гибридного кроссовера Jetour Shanhai L9. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в базе данных китайского Минпрома.

Судя по ним, новинка получила ходовые огни узкой формы, оформленные в виде полосы, которая проходит под кромкой капота. Ниже располагается большая решетка радиатора с рисунком в виде сетки с треугольными элементами. По бокам можно увидеть основные блоки фар, а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован сравнительно небольшой воздухозаборник, пишет портал «Колеса.ру».

В базовой версии новый кроссовер имеет 19-дюймовые колесные диски, а старшие комплектации оснащены 20-дюймовыми. Вероятно, у Jetour Shanhai L9будут версии как с двух- , так и с трехрядным салоном, причем предусмотрены модификации и с трехместным диваном в середине, и с парой капитанских кресел. То есть салон автомобиля рассчитан на пятерых, шестерых или семерых седоков.

Очевидно, в основу новинки лег кросссовер Jetour X90 Plus: у них одинаковая колесная база (2850 мм), а также ширина (1925 мм). При этом Shanhai L9 оказался на скромные 4 мм длиннее (4862 мм) и на столько же выше (1784 мм).

По предварительным данным, Jetour Shanhai L9 будет оснащаться бензо-электрическлй установкой, которая базируется на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 156 л.с., работающим в тандеме со 143-сильным электродвигателем. Информация о совокупной отдаче системы, а также емкости литий-ионной батареи станет известна позже. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – флагманским кроссовером X90 Plus и среднеразмерным Dashing. В конце сентября в нашей стране будет представлен компактный кроссовер Jetour X70 Plus, который займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus. А в первом квартале 2024-го у российских дилеров ожидается полноприводный внедорожник Jetour T2 (Traveler).

Фото: Минпром КНР