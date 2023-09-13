EVOLUTE представил электрический минивэн i-VAN

Марка EVOLUTE представила новый полностью электрический минивэн EVOLUTE i-VAN, который станет пятой моделью в линейке производителя. Производство новинки будет налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, а стоимость будет объявлена ближе к официальному старту продаж, сообщает пресс-служба EVOLUTE. Как отмечается, электрический i-VAN подойдет как для семейных поездок по городу, так и для бизнес-задач.

EVOLUTE i-VAN получил солидный строгий внешний вид, выраженный в прямых лаконичных линиях кузова, большой фронтальной решетке и стильной двухсекционной передней оптике с диодными дневными ходовыми огнями.

Универсальный семиместный электровэн длиной 5135 мм и колесной базой, равной 3000 мм, обладает многофункциональными возможностями и удобно трансформируемым салоном. Интерьер с отделкой экокожей располагает двумя раздельными капитанскими креслами на втором ряду и сиденьем для трех пассажиров на последнем. Кресла третьего ряда оборудованы функцией складывания спинок, что позволяет упростить погрузку и разгрузку, а также расширить пространство для багажа.