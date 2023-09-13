Стала известна примерная цена электромотоцикла Aurus Merlon

Электрический мотоцикл Aurus Merlon заступит на службу в Гараж особого назначения (ГОН) к маю следующего года. Ко дню инаугурации президента России после выборов 2024 года «Аурус» подготовит восемь таких мотоциклов, а к концу будущего года доведет их число до 40, сообщил «Газете.Ru» официальный представитель компании.

В свою очередь, вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что в конце 2024 – начале 2025 года, с выходом на массовые объемы производства, электромотоцикл Aurus Merlon может выйти на рынок.

В числе конкурентов для Merlon в компании «Аурус» видят американский Curtiss. При этом ориентировочная стоимость мотоцикла оценивается в 10 – 12 млн рублей, если бы он продавался уже сейчас.

Как говорил ранее руководитель проекта Aurus Merlon Евгений Торженов, в компании не ожидают большого ажиотажа и спроса в массовом сегменте на Aurus Merlon по ряду объективных причин. В первую очередь, это высокая стоимость, меньший по сравнению с бензиновыми аналогами запас хода, достаточно специфический дизайн в стиле автомобилей Aurus и т.д.

Электромотоцикл Aurus Merlon, предназначенный для сопровождения официальных делегаций, способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, запас хода – 200 км.

Фото: ФГУП «НАМИ»