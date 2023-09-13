Бренд JAECOO стал официальным партнером хоккейного клуба «СКА»

Автомобильный бренд JAECOO объявил о партнерстве с петербургским хоккейным клубом СКА, двукратным обладателем Кубка Гагарина. Этой осенью на российский рынок выходит новый автомобильный бренд JAECOO, основой философии которого является стремление к высоким достижениям и поддержка активного образа жизни, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Подтверждая эту стратегию, в сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2023/24, бренд стал официальным спонсором команды СКА – двукратного обладателя Кубка Гагарина, чемпиона России, двукратного серебряного призера чемпионата России, трехкратного обладателя Кубка Континента, четырехкратного обладателя Кубка Шпенглера.

Напомним, российские дилеры уже начали прием предзаказов на компактный кроссовер JAECOO J7, который поступит в продажу в конце сентября 2023 года. Новинка станет первой моделью в продуктовой линейке марки JAECOO на российском рынке. Кроссовер JAECOO J7 будет представлен с передним и полным приводом в четырех различных комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Цены на новинку будут объявлены ближе к официальному старту продаж.

Флагманский кроссовер JAECOO J8 появится на российском рынке в ноябре 2023 года, став второй моделью бренда в нашей стране. Дальнейшие планы по развитию модельного ряда в России пока держатся в секрете.

Фото: JAECOO