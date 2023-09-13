Автозавод «Урал» представил грузовую электроплатформу

Автомобильный завод «Урал» в рамках прошедшей Международной выставки коммерческого транспорта «Comtrans-2023» представил перспективную модульную электроплатформу «Урал». Унифицированная конструкция шасси с колесной формулой 4х2 грузоподъемностью до 11 тонн обеспечивает легкость установки самых разных надстроек: фургонов, самосвальных и бортовых платформ, коммунальной техники, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Тяговый электродвигатель номинальной мощностью 130 кВт обеспечивает низкий уровень шума и отсутствие выброса вредных веществ. Тяговые аккумуляторы обеспечивают автомобилю запас хода порядка 300 км.

Еще одной экологичной новинкой автозавода стал автомобиль «Урал С355B0» 6х4 LNG полной массой до 35 тонн. На автомобиль-самосвал установлен новый газовый двигатель российского производства мощностью 420 л.с. и криобак 450 л. Благодаря снижению затрат на топливо уменьшается и стоимость владения данными транспортными средствами, тем самым делая их более привлекательными для приобретения и использования в городских коммунальных службах, логистике, строительстве и энергетике.

Напомним, в июле этого года автозавод «Урал» представил гибридный автомобиль нового поколения с унифицированной модульной платформой. Заряд экологичной и бесшумной машины осуществляется от батареи, а общего запаса электроэнергии хватает не менее чем на 500 км. Кроме того, тяговые аккумуляторные батареи с инновационной системой контроля высоких температур и терморегуляцией гарантируют безопасность при эксплуатации. Длительный срок службы возможен даже при минусовых температурах до -45 градусов. Машина уже успешно прошла предварительные ходовые испытания и после сертификации будет направлена в опытную эксплуатацию. В рамках развития эко-проектов на АЗ «Урал» планируется создание еще двух продуктов с нулевым углеродным следом – это полностью электрический и водородный автомобили. Начало их производства запланировано на конец 2025 года.

Фото: АЗ «Урал»