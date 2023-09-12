КАМАЗ ожидает в 2023 году рекордного объема рынка тяжелых грузовиков в России

КАМАЗ, существенно снизивший рыночную долю в основном для себя сегменте тяжелых грузовиков на фоне экспансии иностранных брендов, ожидает в этом году рекордного объема рынка тяжелых грузовиков в России в 140 тыс. единиц. Об этом агентству «Финмаркет» заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, который назвал текущие размеры рынка «аномальными». За прошлый год, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России было реализовано 84,2 тыс. грузовиков (-15,6% к 2021 г.) Таким образом, в этом году рынок, согласно озвученному С.Когогиным прогнозу, может показать рост в 1,7 раза.

«Строятся дороги, жилье, много инфраструктурных проектов, что привело к тому, что потребность в коммерческом транспорте резко выросла. Когда мы занимались производством самосвалов и наши мощности позволяли делать чуть больше 1 тыс. самосвалов в месяц, мы не собирались наращивать, потому что рынок всегда колебался вокруг 15-16 тыс. самосвалов в год. Сегодня он превышает 30 тысяч», – рассказал глава КАМАЗа.

Он также отметил, что в текущем году «проснулся и начал резко расти рынок магистральных тягачей», который стали заполнять китайские производители. По словам С.Когогина, в условиях, когда КАМАЗ загружен госзаказами, план по производству флагманских тягачей флагманского модельного ряда К5 был снижен и вместо заявленных в начале года 9 тыс. единиц составит «в пределах 6-7 тысяч». По этой же причине доля КАМАЗа на профильном для компании рынке тяжелых грузовиков, на фоне значительного роста его объемов, сократилась и сейчас, по озвученной С.Когогиным оценке, находится в пределах 25%.

Фото: КАМАЗ