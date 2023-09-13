Дилеры рассказали, как рост цен стал драйвером российского авторынка

После индексации утильсбора с 1 августа и на фоне ослабления рубля, в прошлом месяце на российском авторынке зафиксировано самое масштабное повышение цен с мая 2022 года. Несмотря на это, в сентябре автомобили продолжают дорожать. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, на сколько еще могут вырасти цены в текущих экономических и геополитических условиях.

«По нашим оценкам, в августе-сентябре официально поставляемые в Россию автомобили, а также российские бренды подорожают в среднем на 6-8% за счет изменений рекомендованных цен и уменьшения маркетинговых поддержек со стороны дистрибьюторов. Это на моей памяти один из самых серьезных «скачков» цен за историю российского авторынка. Не думаю, что альтернативно поставляемые на рынок автомобили сегмента стоимостью от 3 до 6 млн продемонстрируют менее ярко выраженную динамику роста», – комментирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

В свою очередь, директор по маркетингу Wagner Auto Михаил Подушко отмечает, что производители обычно повышают цены плавно, не одномоментно. Динамика цен у разных поставщиков будет отличаться и зависеть, в том числе от заложенного в бизнес-модели курса рубля (возможно, у кого-то и до августа был заложен курс доллара 100 руб.) и от наличия цели по захвату доли рынка или распродаже неходовых моделей и комплектаций авто. В среднем рост составит 10-15%. Что касается т.н. параллельного импорта, то в связи с изменением условий сертификации с октября некоторые марки в принципе могут перестать поставляться в РФ.

«Несмотря на рост цен на новые авто, спрос на них остается на высоком уровне – россияне обеспокоены тем, что стоимость новых машин может увеличиться еще более значительно, чем сейчас, поэтому стремятся совершить покупку до рекордного подорожания, которое зависит, в том числе, и от геополитической ситуации. На мой взгляд, это правильный подход, особенно, если в семье без личного автомобиля не обойтись», – говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж, так как отложенный спрос, наряду с риском повышения прайс-листов в будущем – это факторы, заставляющие задуматься о покупке авто уже сейчас. В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10-20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили. Любые новые потрясения могут сдерживать рост рынка, но текущий прогноз потенциального объема продаж – до 1 млн автомобилей за 2023 год.

О том, насколько на сегодняшний день остается нереализованным отложенный спрос и при каком уровне цен продажи автомобилей могут упасть, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ