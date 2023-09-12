На каких автомобилях ездят жители Москвы?

В Москве самой распространенной маркой легковых автомобилей остается отечественная LADA, но среди моделей чаще всего встречаются корейские. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев численность московского автопарка по ситуации на 1 июля 2023 года. Так, в Москве летом было зарегистрировано около 4 млн легковых автомобилей, из которых более 9% пришлось на LADA (370,5 тыс. шт.).

В ТОП-3 марок столичного парка легковых машин вошли также корейские KIA и Hyundai, доли которых составляют 8,5% и 7,2% соответственно. В количественном отношении это соответствует величинам 337,1 тыс. шт. и 287,5 тыс. автомобилей. Более 6% от общего количества приходится также на Volkswagen (6,3%; 249,8 тыс. шт.) и Nissan (6,2%; 244,1 тыс. шт.).

При этом в модельном рейтинге лидирует Kia Rio – автомобилей этого семейства в столице насчитывается более 104,8 тыс. единиц. Второе место занимает другой популярный «кореец» – Hyundai Solaris (94,9 тыс. шт.). Далее в рейтинге идет Volkswagen Polo (82,2 тыс. шт.). Замыкают ТОП-5 столичного автопарка Skoda Octavia (77,6 тыс.шт.) и Ford Focus (76,4 тыс. шт.).

Фото: АВТОСТАТ