Продажи нового пикапа Sollers ST6 начнутся в октябре

Компания «Соллерс» в октябре планирует начать продажи пикапа ST6, производство которого стартовало накануне на заводе во Владивостоке. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель гендиректора «Соллерс» Зоя Каика, добавив, что до конца года планируется выпустить и реализовать до 2 тыс. таких машин. По ее словам, в перспективе двух-трех лет компания намерена выйти на показатели в пределах 10 тыс. пикапов ST6, в том числе благодаря локализации двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться компанией «Соллерс» на предприятиях в европейской части России. «Вообще мы считаем, что для пикапов в России есть рынок, он растущий и перспективный», – отметила Зоя Каика.

Между тем, в 2024 году на конвейер завода во Владивостоке встанет еще одна модель, однако какая именно – топ-менеджер «Соллерс» не раскрыла. По ее словам, в настоящее время в компании рассматривают различные продукты, которые актуальны для бизнеса клиентов в Сибири и на Дальнем Востоке – в том числе из коммерческого сегмента и спецтехники. Как пояснила Зоя Каика, в дальнейшем планируется специализировать эту площадку на производстве продуктов, которые будут в большей степени востребованы на местном рынке. А вот от планов производить на заводе во Владивостоке кроссоверы «Соллерс» отказался, поскольку в отсутствии субсидий от государства на доставку автомобилей в европейскую часть страны их массовый выпуск на Дальнем Востоке оказался экономически нецелесообразным.

Фото: Диана Пермитина (Правительство Приморского края)