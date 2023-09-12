Минивэн Forthing M7 появится в России осенью 2023 года

Компания Ixen Motors Rus расширяет модельную линейку бренда Forthing в России за счет минивэна M7. Стоимость новинки будет объявлены ближе к старту продаж, который состоится осенью этого года, сообщает пресс-служба Ixen Motors Rus.

Минивэн Forthing M7 для России получил ряд адаптаций, включая более комфортные сиденья с электрорегулировками и оттоманкой. А роль коробки передач на себя взял 8-ступенчатый гидротрансформатор ZF, пришедший на замену 6-диапазонному «автомату». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 224 л.с.

Внешний вид передней части Forthing M7 отличают острые и четкие контуры крупных фар, а также украшенная хромированными акцентами решетка радиатора. Задняя часть минивэна оснащается светодиодной полосой, расширяющей его силуэт.

Минивэн Forthing M7 имеет следующие габариты: 5170 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1930 мм в высоту при колесной базе 3198 мм. Салон имеет 7 мест и располагает компоновкой 2 + 2 + 3. Крупный сенсорный экран центральной консоли минивэна оснащается широким диапазоном функций и возможностью связи с телефоном при помощи Bluetooth. А для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен отдельный кондиционер.

На данный момент модельная линейка Forthing представлена в России кроссовером Forthing T5 EVO и премиальным MPV под названием Yacht. Также в ближайшее время российские дилеры начнут продажи гибридного кроссовера Forthing T5 EVO HEV. К концу года количество моделей Forthing на российском рынке планируется увеличить до шести, а одной из новинок станет доступный седан с ценой ниже 2 млн рублей.

Фото: Ixen Motors Rus