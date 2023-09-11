АВТОВАЗ планирует увеличить экспорт в страны СНГ

АВТОВАЗ планирует увеличить объем экспорта автомобилей LADA в страны СНГ. Об этом агентству «ТАСС» заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак, уточнив, что речь идет о таких традиционных для марки LADA рынках, как Белоруссия и Казахстан. При этом он отметил, что одним из ключевых рынков для экспорта АВТОВАЗа остается Африка, где планируется возобновить производство автомобилей LADA.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал, что компания планирует возобновить сборку автомобилей LADA в Египте при участии местного партнера – компании Al Amal. По его словам, данный совместный проект может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами, в том числе с Алжиром.

Как заявил М.Соколов, АВТОВАЗ рассчитывает в несколько раз увеличить экспортные поставки автомобилей в 2024 году, в том числе в страны Африки. По его словам, для развития экспортного направления компания привлекла профессионального оператора, но говорить о масштабных поставках в текущем году пока рано.

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что страны Северной Африки и некоторые страны восточной части континента могут стать основными экспортными направлениями в африканском регионе для российского автопроизводителя в 2024 году. В частности, речь идет о таких странах как Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана и Эфиопия.

Фото: lada.by