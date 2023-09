Кроссовер Jetour X90 Plus получил семиместную версию в России

Семиместный Jetour X90 Plus предлагается с 2-литровым двигателем мощностью 245 л.с, который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT c двойным сцеплением мокрого типа.

Кроссовер Jetour X90 Plus имеет следующие габариты: 4858 в длину, 1925 в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. В семиместной версии объем багажника составляет 136 л, а со сложенным третьим рядом сидений 723 л. При сложенных сидениях второго и третьего ряда объем багажника достигает 1634 л.

Российские дилеры Jetour начали продажи семиместной версии кроссовера X90 Plus. Таким образом, теперь покупатели этой модели могут выбирать из двух вариантов салона – с пятью или семью сидениями. Стоимость флагмана в комплектации Luxury 7 seats составляет 3 млн 839 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Jetour X90 Plus с третьим рядом сидений представлен в максимальной комплектации Luxury, которая включает полностью светодиодную оптику, 20-дюймовые литые колесные диски, кожаный салон, панорамную крышу с электроприводом, систему бесключевого доступа, систему кругового обзора 360° с HD-изображением, аудиосистему Sony с 8 динамиками, вентиляцию и электрорегулировку водительского сиденья, а также широкий набор теплых опций и систем безопасности. Для комфорта пассажиров третьего ряда сидений предусмотрен обдув кондиционированным воздухом с отдельным блоком управления.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – флагманским кроссовером X90 Plus и среднеразмерным Dashing. В конце сентября в нашей стране будет представлен компактный кроссовер Jetour X70 Plus, который займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus. А в первом квартале 2024-го у российских дилеров ожидается полноприводный внедорожник Jetour T2 (Traveler).

Фото: Jetour