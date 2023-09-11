Бренд Jetour впервые попал в ТОП-10 российского авторынка

За 36-ю неделю 2023 года (с 4 по 10 сентября) в нашей стране было продано 403 новых автомобиля марки Jetour. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило китайскому бренду впервые попасть в ТОП-10 российского рынка.

Если рассматривать все марки, то лидерство здесь по-прежнему сохраняет отечественная LADA, продажи которой за последнюю неделю составили 8368 легковых машин. Эксперты отмечают, что это рекордный еженедельный показатель для LADA с января 2022 года. Как следствие, доля российского бренда впервые за последние восемь недель превысила 30%.

Далее в марочном рейтинге следуют сразу шесть представителей КНР – Chery (2862 шт.), Haval (2444 шт.), Geely (1848 шт.), OMODA (1351 шт.), Changan (1339 шт.) и EXEED (1036 шт.). Восьмую и девятую строчки заняли японская Toyota и корейская Kia (554 и 552 шт. соответственно). Замкнул десятку лидеров, как уже сообщалось выше, китайский Jetour (403 шт.). Результаты остальных брендов составили менее 400 экземпляров.

Напомним, что Jetour в настоящее время представлен на российском рынке двумя моделями – кроссоверами Dashing и X90 Plus. При этом ни один из них пока не попадает в ТОП-10. В первую тройку модельного рейтинга по итогам 36-й недели вошли LADA Granta, Vesta и Niva Travel. А самой продаваемой иномаркой за этот период стал кроссовер Haval Jolion.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Jetour