У дилеров появились автомобили LADA Largus из ограниченной партии

Первые LADA Largus из ограниченной партии в 650 автомобилей начали поступать к дилерам АВТОВАЗа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров LADA.

Один из менеджеров автосалона заявил, что пятиместный универсал LADA Largus в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач сейчас стоит 1 млн 976 тыс. 900 рублей, при этом цена может измениться. В двух других дилерских центрах LADA стоимость Largus оказалась выше – 2 миллиона и 2 млн 115 тыс. рублей соответственно. Естественно, что автомобили получили дополнительное оборудование, из-за чего цена универсала увеличилась. Все менеджеры, опрошенные «Российской газетой», отмечают, что на каждого дилера пришлось ограниченное количество Largus, а потому они даже не появятся в шоу-румах.

Напомним, 4 сентября с официального сайта марки LADA исчезла информация о ценах и комплектациях семейства модели Largus (до этого цена начиналась от 1,3 млн рублей за базовый универсал). Последняя партия «Ларгусов» из 650 автомобилей и машинокомплектов была выпущена АВТОВАЗом в августе, поле чего начался перенос производства этой модели на предприятие «ЛАДА Ижевск».

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, наличие автомобилей LADA Largus, а также цены необходимо уточнять в своем регионе у дилеров. Партия автомобилей была произведена из ранее накопленных компонентов. Largus вернется на сайт LADA.ru после возобновления производства в Ижевске во втором квартале 2024 года.

Фото: АВТОСТАТ