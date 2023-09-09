АВТОВАЗ впервые показал гоночный лифтбек LADA Granta Sport

АВТОВАЗ в рамках Фестиваля технических видов спорта в Москве представил новый гоночный автомобиль – лифтбек LADA Granta Sport, построенный для участия в соревнованиях класса S1600. Об этом сообщается в Telegram-канале гоночной команды LADA Sport Rosneft.
Лифтбэк LADA Granta Sport получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности. На двери багажника укреплен небольшой спойлер, пишет «Газета.Ru». Комбинация приборов осталась штатной, но вместо медиасистемы установлен блок кнопок и тумблеров, отвечающих за включение зажигания, отключение массы, принудительное включение вентилятора. Здесь же размещены клавиши стеклоподъемников. Стандартные обивки дверей заменены облегченными плоскими листами.
Под капотом лифтбека LADA Granta Sport установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Автомобиль получил уменьшенный дорожный просвет и дисковые тормоза на всех колесах.
Напомним, что с 2019 года и до прошлогоднего кризиса на предприятии «ЛАДА Спорт» выпускались другие «Гранты» – они именовались Granta Drive Active, и двигатель у них был обыкновенный, 106-сильный 16-клапанник ВАЗ-21127. Но теперь производитель вернул именно модификацию Granta Sport, какой она выпускалась с 2013-го по 2019 год. Под капотом такой машины находился двигатель ВАЗ-21127-95, на котором применены прежние решения по форсировке, но ресивер стоит от мотора 1.8.
Фото: Телеграм-канал «LADA Sport Rosneft»