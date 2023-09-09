АВТОВАЗ впервые показал гоночный лифтбек LADA Granta Sport

АВТОВАЗ в рамках Фестиваля технических видов спорта в Москве представил новый гоночный автомобиль – лифтбек LADA Granta Sport, построенный для участия в соревнованиях класса S1600. Об этом сообщается в Telegram-канале гоночной команды LADA Sport Rosneft.

Лифтбэк LADA Granta Sport получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности. На двери багажника укреплен небольшой спойлер, пишет «Газета.Ru». Комбинация приборов осталась штатной, но вместо медиасистемы установлен блок кнопок и тумблеров, отвечающих за включение зажигания, отключение массы, принудительное включение вентилятора. Здесь же размещены клавиши стеклоподъемников. Стандартные обивки дверей заменены облегченными плоскими листами.