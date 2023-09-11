«Соллерс» запустил производство пикапов на заводе во Владивостоке

На предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке началось производство новых пикапов Sollers ST6. Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию данных автомобилей, в частности, за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться компанией «Соллерс» на предприятиях в европейской части России. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, сообщает пресс-служба «Соллерс».

По словам заместителя председателя правительства – главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в рамках реализации СПИК в 2024 году предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке планирует запустить производство еще одной модели Sollers. Кроме того, группа «Соллерс» планирует расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке.

Пикап Sollers ST6 представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC T6. На выбор для новинки доступны два двигателя объемом 2 л: бензиновый турбомотор мощностью 176 л.с. и дизель, развивающий 136 л.с. Оба двигателя работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей. Цены на бензиновую модификацию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 млн рублей. Начало продаж нового пикапа намечено на октябрь 2023 года.

Пятиместный пикап будет доступен в комплектациях Base и Comfort. В базовое оснащение Sollers ST6, помимо прочего, входят мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto, камера заднего вида.