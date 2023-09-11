«Соллерс» запустил производство пикапов на заводе во Владивостоке

На предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке началось производство новых пикапов Sollers ST6. Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию данных автомобилей, в частности, за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться компанией «Соллерс» на предприятиях в европейской части России. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, сообщает пресс-служба «Соллерс».
По словам заместителя председателя правительства – главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в рамках реализации СПИК в 2024 году предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке планирует запустить производство еще одной модели Sollers. Кроме того, группа «Соллерс» планирует расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке.
Пикап Sollers ST6 представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC T6. На выбор для новинки доступны два двигателя объемом 2 л: бензиновый турбомотор мощностью 176 л.с. и дизель, развивающий 136 л.с. Оба двигателя работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей. Цены на бензиновую модификацию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 млн рублей. Начало продаж нового пикапа намечено на октябрь 2023 года.
Пятиместный пикап будет доступен в комплектациях Base и Comfort. В базовое оснащение Sollers ST6, помимо прочего, входят мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto, камера заднего вида.
В стандартный набор систем безопасности входят две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.
Грузовой отсек размером 1520х1520х470 мм имеет специальные петли для фиксации содержимого. Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем составляет 820 кг, с дизелем – 900 кг.
Напомним, совместное предприятие компаний Mazda Motor и «Соллерс» было создано на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. Проектная мощность завода во Владивостоке позволяет выпускать 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. На предприятии во Владивостоке выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. После того, как «Соллерс» консолидировал 100% долей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», СП было переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ).
Фото: «Соллерс»