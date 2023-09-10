Haval в августе увеличил продажи в России в 3,6 раза

Российские дилеры Haval в августе реализовали 10979 автомобилей, что в 3,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. По итогам восьми месяцев 2023 года в России было продано 58078 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Haval занял третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,6% против 4,1% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Бестселлером Haval на российском рынке в августе остается компактный кроссовер Jolion с показателем 5284 проданных автомобиля (рост в 2,6 раза). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 1958 покупателей (рост в 5,2 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 1568 реализованных машин, что в 7,7 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Haval начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Haval M6. При этом компания Haval рассматривает возможность локализации производства в России этой модели, которая в настоящее время поставляется в нашу страну по импорту.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ