Chery сертифицирует в России два новых гибрида

Компания Chery планирует представить на российском рынке два новых гибрида. Как сообщила «Газете.Ru» глава пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская, в конце года в продаже ожидается гибридный Chery Tiggo 7 PRO e+. В настоящее время он проходит испытания и сертификацию, процесс находится на завершающей стадии. Также планируется представить в России гибридный седан Chery Arrizo 8 e+, который, возможно, появится позже в 2024 году.

В Китае гибридные Chery Tiggo 7 PRO e+ и Arrizo 8 e+ оснащаются силовыми установками на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя. Только на электротяге обе модели могут проехать около 100 км, а общий запас хода составит до 1300 км. На данный момент в России продается только один гибридный кроссовер – Chery Tiggo 8 PRO e+.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max. Новинка предлагается в двух комплектациях – Dreamline и Ultimate – по цене от 4 млн 459 тыс. 900 рублей и 4 млн 650 тыс. 900 рублей соответственно.

Фото: Министерство промышленности КНР