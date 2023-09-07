Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 доберется до России в 2024 году

Компания Chery планирует начать продажи в России флагманского кроссовера Tiggo 9 в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская.

Напомним, Chery Tiggo 9 построен на архитектуре M3X Mars 2.0, которую также используют кроссоверы EXEED RX и VX нового поколения. Автомобиль является самой крупной моделью Chery и имеет следующие габариты: 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1699 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Таким образом, флагман оказался почти на 10 см длиннее Tiggo 8 Pro и на 7 см его шире, а колесная база новинки крупнее сразу на 11 см.

Салон автомобиля выполнен в минималистичном стиле с небольшим количеством кнопок: даже на рулевом колесе применяются сенсорные переключатели. Управление двухзонным климат-контролем интегрировано в меню медиасистемы. Кресло переднего пассажира имеет выдвижную подставку для ног. В оснащение Tiggo 9, в часиности, входит аудиосистема Sony с 14 динамиками.

На китайском рынке Chery Tiggo 9 доступен с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 261 л.с. При этом в переднеприводных модификациях он сочетается с «роботом» 7DCT, в полноприводных – с 8-диапазонным «автоматом» от японской компании Aisin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max. Новинка предлагается в двух комплектациях – Dreamline и Ultimate – по цене от 4 млн 459 тыс. 900 рублей и 4 млн 650 тыс. 900 рублей соответственно.

Фото: Chery