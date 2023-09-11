Renault представила компактвэн Grand Kangoo

Компания Renault в рамках автосалона в Мюнхене представила новый компактвэн Grand Kangoo – удлиненную версию модели Renault Kangoo последнего поколения. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в Европе в начале 2024 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль стал длиннее на 38 см и получил увеличенные в размере задние сдвижные двери, облегчающие доступ в салон. В нем расположены семь отдельных сидений – три на втором ряду и по два спереди и на третьем ряду. Багажник объемом 500 л можно увеличить до 3750 л при снятых задних сиденьях и сложенном переднем пассажирском кресле. В этом случае максимальная длина перевозимого груза может достигать 3,1 м. Кроме того, для модели доступны разные варианты дверцы багажника – подъемная крышка или распашные створки – в зависимости от желания клиента.