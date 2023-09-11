Renault представила компактвэн Grand Kangoo

Компания Renault в рамках автосалона в Мюнхене представила новый компактвэн Grand Kangoo – удлиненную версию модели Renault Kangoo последнего поколения. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится в Европе в начале 2024 года.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль стал длиннее на 38 см и получил увеличенные в размере задние сдвижные двери, облегчающие доступ в салон. В нем расположены семь отдельных сидений – три на втором ряду и по два спереди и на третьем ряду. Багажник объемом 500 л можно увеличить до 3750 л при снятых задних сиденьях и сложенном переднем пассажирском кресле. В этом случае максимальная длина перевозимого груза может достигать 3,1 м. Кроме того, для модели доступны разные варианты дверцы багажника – подъемная крышка или распашные створки – в зависимости от желания клиента.
Моторная гамма Grand Kangoo включает бензиновый 130-сильный 1,3-литровый турбодвигатель в сочетании с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 95-сильный 1,5-литровый турбодизель с «механикой» и 120-сильный электромотор и батареей на 45 кВт-ч с запасом хода до 245 км в версии E-Tech.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault представила большой купеобразный кроссовер Rafale. Это пятиместный кроссовер, который всего на 1 см короче трехрядного Escape. Две модели во многом унифицированы: в основе платформа CMF-C/D с многорычажной задней подвеской и опциональным полноуправляемым шасси, а величина колесной базы совпадает (2738 мм). Производство новинки начнется в конце нынешнего года, а продажи на европейском рынке стартуют весной 2024-го.
Фото: Renault