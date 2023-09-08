Белорусский авторынок в августе вырос в 3,7 раза

Белорусский авторынок в августе составил 2 019 машин, что в 3,7 раза выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2023 года в республике было реализовано 11 692 новых легковых автомобиля (рост в 1,8 раза), гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Безусловным лидером продаж в этой республике остается Geely, реализовавшая с начала года 8 770 автомобилей, что обеспечило китайскому бренду долю в 75%.

Как прогнозируют в БАА, в сентябре тенденция роста продаж продолжится. В то же время в четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Российской Федерацией тарифов утилизационного сбора в Республике Беларусь.

Фото: geely.by