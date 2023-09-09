Продажи новых автобусов в августе увеличились на 36%

По итогам августа 2023 года в России было реализовано 1 358 новых автобусов – на 36% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Чуть более 30% автобусного рынка пришлось на отечественную марку PAZ. Так, в последний месяц лета объем продаж новых «пазиков» составил 416 единиц, что на 59% больше, чем в августе 2022 года. Далее в рейтинге расположился китайский бренд Yutong (270 шт.; рост в 2,6 раза), за ним – отечественный Volgabus (162 шт.; +1%). Отметку в сотню реализованных автобусов преодолели еще белорусский MAZ (106 шт.; рост в 3,3 раза) и российский LIAZ (102 шт.; -42%).

В модельном рейтинге первые две позиции по итогам августа заняли представители Павловского автозавода – PAZ 3204 (230 шт.) и PAZ 3205 (148 шт.). В пятерке лидеров также оказались LIAZ 5292 (102 шт.), Volgabus 4298 (96 шт.) и Yutong ZK6122H9 (75 шт.).

Если рассматривать итоги 8 месяцев нынешнего года, то за это время объем продаж новых автобусов в РФ составил 11 тысяч единиц – на 34% больше, чем в январе – августе 2022-го.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ