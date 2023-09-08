В Москве появились новые зарядные станции повышенной мощности

Департамент транспорта Москвы совместно с «Росатомом» расширяют сеть зарядных станций «Энергия Москвы» и запускают станции повышенной мощности – 60 кВт. На такой станции подзарядка электромобиля занимает всего около 30 минут. Она оснащена двумя типами разъемов для разных моделей электромобилей Chademo и CCS. В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей, говорится в сообщении столичного дептранса. Сегодня в столице установлено около 220 городских зарядных станций проекта «Энергия Москвы».

По словам генерального директора «ТАЧ Продакшн» Юрия Орлова, нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме. Электромобиль благодаря своим характеристикам в основном используется в городской среде, что ведет к повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Недостаток зарядных станций в городе будет усугубляться за счет возрастающего дефицита мощности, обнаруживаемого при подключении новых станций.

В свою очередь, глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков добавляет, что помимо нехватки мощностей и малого парка в крупных городах к ним присоединяется земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте. По оценкам российских исследователей, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка. Текущий уровень «электромобилизации» в Иркутской области составляет 0,32% – это наилучший показатель в России. Следующий в рейтинге – Приморский край с показателем 0,22%. Москва идет на 27 месте – 0,04%, хотя столица является лидером по количеству станций. Таким образом, уровень «электромобилизации» по стране пока в целом низкий. Инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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