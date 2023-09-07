OMODA S5 GT поступила в продажу по цене от 2,84 млн рублей

Марка OMODA объявила старт продаж новой версии седана OMODA S5 GT, которая уже появилась у российских дилеров. Новинка предлагается в двух комплектациях – Neo и Ultra – стоимостью 2 млн 839 тыс. 900 рублей и 2 млн 939 тыс. 900 рублей соответственно, следует из официальной презентации модели.

Седан OMODA S5 в новой версии GT отличается стремительным силуэтом, оранжевыми акцентами на кузовных панелях, агрессивным дизайном объемной решетки радиатора, модернизированной передней оптикой, а также обновленным дизайном черных глянцевых литых колесных дисков и оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.

Интерьер OMODA S5 GT получил уникальные декоративные элементы, оригинальные оранжевые вставки, новую приборную панель с парой сдвоенных цветных интерактивных дисплеев, кресла с контрастной строчкой, оранжевые ремни безопасности, а также новый, эргономичный, селектор переключения передач.

Под капотом OMODA S5 GT установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением.

Фото: OMODA