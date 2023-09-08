Стали известны автомобили, которые вы увидите на выставке-форуме «CarX: революция в автобизнесе»

10 и 11 октября 2023 года агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве масштабное мероприятие – выставку-форум «CarX: революция в автобизнесе», в рамках которого будут представлены и новинки российского авторынка.

Уже известно, что на выставке вы увидите модели Zeekr 001 и 009. Причем первая из них уже второй месяц подряд становится самым популярным электромобилем на российском рынке. Также тут вы сможете вживую познакомиться с кроссоверами LiXiang L9, Avatr 11 и Lotus Eletre. И это далеко не весь перечень автоновинок! Он постоянно пополняется, о чем мы вас будем своевременно оповещать.

И не забываем, что «CarX: революция в автобизнесе» – это не только выставка, но и форум, основной идеей которого является объединение автобизнеса. А это производители, дистрибьюторы, дилеры, представители банков, страховых и лизинговых компаний, сервисных центров и остальные участники рынка. На нашем мероприятии их будет более 1 тысячи – из России, СНГ, Китая и других стран. Более подробно с программой форума можно ознакомиться здесь: www.carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ