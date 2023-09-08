В августе в России было продано почти 1,5 тысячи новых электромобилей

Седьмой месяц подряд в нашей стране продается все больше электромобилей. Об этом рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку. Итоги августа 2023 года».

Так, в последний месяц лета объемы реализации новых электрокаров составили 1474 экземпляра, что является рекордным показателем. Если же сравнивать его с тем результатом, что был в августе 2022 года, то он оказывается в 8,2 раза больше. При этом стоит отметить, что под новыми электромобилями мы подразумеваем те, которые имеют возраст не старше 3 лет и впервые встали на учет в РФ.

В марочном рейтинге этого рынка первенство впервые возглавил бренд Zeekr, электромобили которого в августе разошлись тиражом в 285 единиц. В ТОП-5 здесь также попали Evolute (191 шт.), Volkswagen (165 шт.), Tesla (140 шт.) и Hongqi (106 шт.), преодолевшие отметку в сотню экземпляров.

Среди моделей второй месяц подряд лидирует электрокар Zeekr 001, продажи которого в августе составили 254 штуки. В пятерку самых популярных здесь также вошли Volkswagen iD.4 (109 шт.), Hongqi e-HS9 (106 шт.), Evolute i-JOY (101 шт.) и Tesla Model Y (92 шт.).

Если рассматривать итоги 8 месяцев 2023 года, то за этот период в РФ было реализовано 6995 новых электрокаров – в 4,4 раза больше, чем в январе – августе прошлого года. Более подробно об этом вы можете узнать тут.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ