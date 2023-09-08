Haima возвращается в Россию с двумя моделями

Китайская компания Haima, которая в 2016 году ушла из России из-за низкого спроса, возвращается в нашу страну с кроссовером 8S и компактвэном 7X. Эти модели уже доступны для заказа у российских дилеров, а в продажу должны поступить в октябре 2023 года. Официальным дистрибьютором марки Haima стала компания «МВЛ Авто», пишет портал «Колеса.ру».

Кроссовер Haima 8S, внешне похожий на дореформенный Hyundai Santa Fe четвертого поколения, дебютировал на китайском рынке в 2018 году. Модель имеет следующие габариты: 4565 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1682 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. В России кроссовер будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI мощностью 195 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях – Deluxe и Flagship – стоимостью 3,2 млн рублей и 3,4 млн рублей соответственно. В базовое оснащение входят светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль. В исполнении Flagship появляются виртуальная приборка, подогрев передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора, передний парктроник, штатный регистратор, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон.