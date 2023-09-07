Названы сроки старта продаж кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro

Стали известны сроки старта продаж компактных кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro, производство которых недавно началось на калининградском заводе «Автотор». Как рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев, Kaiyi X3 поступит в продажу в конце сентября, а X3 Pro – в октябре. Цены на данный момент известны только на модель ХЗ и начинаются от 2 млн 117 тыс. 650 рублей.

Спортивный облик Kaiyi Х3 формируют серебристые вставки в решетке радиатора и бампере, полностью светодиодная оптика, парящая крыша, выштамповки на боковинах кузова, молдинг. Kaiyi Х3 оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач — вариатором CVT. В комплектацию модели, помимо прочего, входят круиз-контроль, современные системы помощи водителю, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, камеру заднего вида с динамической разметкой, дисплей мультимедийной системы диаметром 10,25 дюйма, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Кроссовер Kaiyi Х3 Pro получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач. Перечень оборудования включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамную крышу, сенсорный монитор продвинутого мультимедийного центра диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводную зарядку для мобильных устройств, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

Напомним, производство автомобилей бренда Kaiyi стартовало на «Автоторе» в январе 2023 года, а первой моделью стал седан E5. Планируется, что помимо кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro, к концу 2023 года модельный ряд Kaiyi в России также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun.

Фото: АВТОСТАТ