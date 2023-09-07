«Соллерс» запустил производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo в Ульяновске

На новом предприятии «Соллерс Карго» стартовало производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу. Плановые мощности для данной модели рассчитаны на выпуск более 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Новый завод включает в себя линию сварки кабин, оснащенную новейшим оборудованием, и цех сборки автомобилей, технологические операции по окраске кабин осуществляются в окрасочном комплексе Ульяновского автозавода. Предприятие позволяет создать более 350 рабочих мест.

Далее проектом по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo предусмотрена масштабная программа локализации, включающая организацию штамповки, установку локального дизельного двигателя и КПП, элементов шасси, интерьера и экстерьера, и российской электроники.

Как заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, компания планирует вывести на рынок электрические версии малотоннажных автомобилей Sollers Atlant и Argo. Также ранее сообщалось, что в начале следующего года Argo будет производиться в версиях со сдвоенной (двухрядной) кабиной и бензиновым двигателем.

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т, грузоподъемность менее 1 тонны, и предлагается с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. экологического класса «Евро-5». В оснащение модели входят кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, ASR, ESP и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2023 года компания «Соллерс» и правительство Ульяновской области подписали соглашение по созданию производства полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 гг. Документ также предполагает создание в Ульяновской области новых мощностей по производству высокотехнологичных автокомпонентов. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 500 новых рабочих мест.

Фото: «Соллерс»