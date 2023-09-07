ГК «Итэлма» начнет производство российских систем ESP

ГК «Итэлма» в декабре 2023 года планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для легковых автомобилей (ESP) на площадке электромеханического завода «Пегас» в Костроме. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил технический директор компании Андрей Бутнев, добавив, что заказчиком выступает АВТОВАЗ. Систему планируется устанавливать на модель LADA Vesta, для которой «Итэлма» уже поставляет антиблокировочную систему тормозов (ABS). На АВТОВАЗе, в свою очередь, подтвердили планы по началу установки отечественных систем ESP на автомобили LADA Vesta в первом полугодии 2024 года.

Напомним, ГК «Итэлма» начала производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) в июле 2023 года. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей. Блоки системы торможения ABS изготавливаются по полной лицензии, в рамках которой был получен весь пакет конструкторской документации, программное обеспечение, технологическая документация, а также организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий. В связи с расширением производственных мощностей штат сотрудников предприятия будет увеличен с 500 до 750 человек.

Проектный объем производства систем ABS/ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год путем добавления технологического оборудования. Также в активной работе поэтапная локализация отдельных в первую очередь критически важных компонентов системы. Согласно презентации компании, локализация производства систем к 2026 году превысит 75%.

Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP, позволяющее локализовать все входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие изделия. Для реализации проекта была создана инженерная группа, куда вошли российские специалисты, приглашенные иностранные специалисты в области тормозных систем, инженеры НПП «Итэлма» и специалисты научно-технического центра со стороны автопроизводителя.

Как отмечается, необходимость наладить отечественное производство систем ABS/ESP с глубокой локализацией появилась еще в условиях кризиса компонентов, возникшего в 2020 году, и усилилась в условиях остановившихся поставок автокомпонентов от глобальных иностранных производителей.

Основным потребителем станет АВТОВАЗ, в настоящее время также ведутся переговоры о поставках другим отечественным автопроизводителям. Как рассказал заместитель технического директора НПП «Итэлма» Артур Латыпов, в перспективе возможны переговоры с «Соллерс» и «Группой НАЗ», поскольку текущая технология системы ABS может быть применена к легковым автомобилям и LCV.

Фото: пресс-служба правительства Костромской области