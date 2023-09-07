«Моторинвест» начнет продажи кроссовера Dongfeng 580

Под капотом Dongfeng 580 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновым турбомотор мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором CVT и передним приводом.

Кроссовер Dongfeng 580 имеет следующие габариты: 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715 мм в высоту при колесной базе 2780 мм. Автомобиль располагает трехрядным салоном с различными вариантами трансформации, позволяя складывать сиденья в шести разных комбинациях. Благодаря этому объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров, что позволяет перевозить, в том числе крупногабаритные грузы.

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет семиместный кроссовер Dongfeng 580. На момент старта продаж в России новинка будет доступна в единственной максимальной комплектации Luxury, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Автомобиль оснащается широким набором опций комфорта и систем помощи водителю – в частности, камерами кругового обзора 360°, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, функцией мониторинга давления в шинах, парктрониками, люком с электроприводом, а также климат- и круиз-контролем. Мультимедийно-развлекательный центр сочетает в себе дисплей диагональю 9 дюймов, аудиосистему с 6 динамиками и Bluetooth-модуль. Помимо прочего, модель имеет противоугонную систему и встроенный видеорегистратор, призванный помочь в случае спорной ситуации на проезжей части.

За безопасность на дороге отвечают антипробуксовочная система (TCS) и система стабилизации (ESP/ESC), за защиту водителя и пассажира – передние и боковые подушки безопасности, а за сохранность самых маленьких – крепления ISOFIX и детский замок.

Напомним, в июле 2023 года компании «Дунфэн Мотор Рус» и «Моторинвест» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. На сегодняшний день компания «Моторинвест» начала продажи бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max и полноприводного рамного пикапа Dongfeng DF6.

Как сообщал ранее управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников, линейка автомобилей Dongfeng на российском рынке будет включать 5 – 7 моделей. Ежегодно «Моторинвест» рассчитывает продавать в нашей стране более 25 тыс. автомобилей Dongfeng. В перспективе планируется локализация производства автомобилей Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Как пояснил Андрей Резников, таким образом компания рассчитывает загрузить мощности этого предприятия, которые позволяют производить до 100 тыс. автомобилей в год, в то время как потенциальный объем продаж электромобилей Evolute на сегодняшний день не превышает 30 тыс. единиц в год.

Фото: «Моторинвест»