Российский авторынок в августе поднялся на третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе впервые с 2021 года преодолел 100-тысячную отметку, поднялся на третье место в европейском первенстве, обогнав Великобританию и Италию. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», наша страна смогла улучшить свои позиции во многом благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 273 417 машин (+37,3%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 113 599 единиц (+24,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам августа составил 109 731 штуку (рост в 2,6 раза).

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 85 657 машин (+24,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), последний месяц лета традиционно отличается низким спросом перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Пятый результат показала Италия – 79 756 проданных автомобилей (+12%).

Добавим также, что авторынок Испании в августе увеличился на 7,8% и составил 55 957 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), темпы роста продаж в конце лета несколько замедлились, что связано с отпускным сезоном и сокращением закупок со стороны компаний по аренде автомобилей. В то же время инфляция, высокие процентные ставки и политическая неопределенность, связанная с отсутствием стабильного правительства, могут замедлить реализацию новых машин в четвертом квартале и поставить под угрозу достижение прогноза в 950 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ