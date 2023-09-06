За 8 месяцев в РФ было продано свыше 760 тысяч единиц автомобильной техники

С января по август 2023 года в нашей стране было реализовано 763,5 тыс. новый автотранспортных средств – на 41% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2023 года».

Почти 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам января – августа в РФ было продано 607 тыс. новых легковых автомобилей – на 41% больше, чем за тот же период 2022 года.

Положительная динамика коснулась всех сегментов рынка. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 79% (до 92,1 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 34% (до 11 тыс. шт.). Сегмент легкой коммерческой техники (LCV) наконец-то вышел «в плюс» – по итогам 8 месяцев ее реализация выросла на 6% (до 53,4 тыс. шт.). Напомним, что до этого только у LCV наблюдалось падение продаж.

Что еще произошло на российском авторынке в августе 2023 года? Об этом вы подробно узнаете здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ