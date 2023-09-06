В России стартовали продажи нового грузовика «Валдай 8»

ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж новой модели Горьковского автозавода – среднетоннажного грузовика «Валдай 8».

Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», полная масса автомобиля составляет 7,5 т с грузоподъемностью шасси до 4,6 т. «Валдай 8» служит основой для монтажа широкой гаммы надстроек: изотермических и промтоварных фургонов, европлатформ, эвакуаторных и самосвальных платформ, цистерн, мусоровозов и т.д.

Кабина рассчитана на трех человек и позволяет водителю прилечь на сиденьях для краткосрочного отдыха в промежутках между рейсами. Для постоянной работы на межгороде предусмотрена модификация с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом.

Адаптация к зимней эксплуатации включает усиленную тепло-, шумо-, виброизоляцию кабины и предпусковой подогреватель двигателя, а кондиционер обеспечивает комфорт в жарком климате. «Валдай 8» оснащается новым дизелем G-серии объемом 2,5 л и мощностью 149 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: ГК «СТТ»