В Японии падают цены на автомобили с пробегом на фоне новых запретов на экспорт в Россию

В Японии цены на подержанные автомобили, которые во время пандемии COVID-19 зачастую стоили дороже новых из-за длительного ожидания в связи с нехваткой полупроводников, снижаются второй месяц подряд на фоне ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию. Об этом свидетельствуют данные японской компании USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили.

По данным статистики, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила чуть более 1 млн иен (около 6,8 тыс. долларов), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство «ТАСС».

По мнению экспертов, цены продолжат снижаться и дальше, что может быть связана со вступлением в силу 9 августа дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, куда теперь запрещено поставлять электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л.

Стоит отметить, что Россия до последнего времени являлась одним из основных рынков для японских автомобилей с пробегом – доля нашей страны составляла порядка 20% в общем объеме экспорта. Новые ограничения, по оценкам специалистов, могут снизить эту долю наполовину. Таким образом, дополнительный объем подержанных машин, которые теперь нельзя поставлять в Россию, хлынут на местный рынок, что может сбить цены.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», легковые автомобили с пробегом японских марок пользуются у россиян наибольшим спросом. Так, в первом полугодии 2023 года они были куплены в количестве 811,8 тыс. единиц, а ровно половина из них приходится как раз на категорию машин с двигателем более 1,9 л (405,9 тыс. шт.). Самыми популярными марками тут являются Toyota, Nissan и Honda, а среди подержанных электрокаров львиную долю занимает Nissan Leaf.

Впрочем, по мнению ряда автоэкспертов, запрет действует только на юрлиц, поэтому автомобили продолжат ввозить в нашу страну через физлиц. К тому же импорт гибридных машин и электрокаров идет в Россию в основном из Китая и Кореи. Возможно, последствия введенного запрета в большей степени затронут регионы Сибири и Дальнего Востока, в которых б/у машины из Японии традиционно пользуются высоким спросом, но в целом для страны ситуация не является критичной.

Фото: АВТОСТАТ