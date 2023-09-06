OMODA C5 в августе впервые вошел в тройку самых продаваемых кроссоверов в России

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в августе 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. В прошлом месяце продажи этой модели составили 6092 автомобиля, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, по объему реализации Chery Tiggo 7 PRO Max сохраняет лидерство в сегменте SUV второй месяц подряд.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников занял Haval Jolion с показателем 5284 машины (рост в 2,6 раза). Третий результат впервые показал OMODA C5 – 4632 автомобиля. Внедорожник LADA Niva Travel разошелся тиражом 4249 экземпляров против 232 машин годом ранее. Замыкает пятерку лидеров на этот раз внедорожник LADA Niva Legend, который нашел 3262 владельцев (рост в 2,4 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ