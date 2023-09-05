В Москве представлен новый седельный тягач «Валдай 45» | АВТОСТАТ

В Москве представлен новый седельный тягач «Валдай 45»

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Валдай 45

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ГК «Современные транспортные технологии» в рамках открывшейся сегодня в Москве выставки Comtrans 2023 представила новый крупнотоннажный автомобиль «Валдай 45», который будет выпускаться компанией «Нижегородские грузовые автомобили» на территории автомобильного кластера в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», «Валдай 45» – это седельный тягач с колесной формулой 4х2 для магистральных перевозок. Он рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 т и оснащен двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Два топливных бака общей емкостью 840 л обеспечивают запас хода до 3000 км. Кабина с двумя спальными полками смонтирована на четырехточечной пневмоподвеске и благодаря практически ровному полу отличается большой внутренней высотой – 190 см (моторный кожух возвышается всего на 5 см). Тормоза всех колес – дисковые.

Фото: ГК «СТТ»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкигрузовые автомобилиgaz

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