В августе в Россию было ввезено меньше легковых автомобилей, чем в июле

С мая 2023 года ввоз автомобилей в Россию показывал положительную динамику от месяца к месяцу, но в августе импорт легковых машин пошел на спад. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2023 года».

Так, в конце лета в нашу страну было ввезено 71,7 тыс. новых легковых автомобилей, тогда как в июле этот показатель составлял 80,3 тыс. экземпляров. Как раз в июле был отмечен ежемесячный максимум импорта за последние три года, который эксперты связывают с повышением ставок утилизационного сбора на автомобили (вступило в силу 1 августа). Это обстоятельство вынудило импортеров привезти как можно больше машин до наступления этого события.

Импорт легковых автомобилей с пробегом в августе также показывает снижение по сравнению с июлем. В прошлом месяце было ввезено 32 тыс. подержанных машин. Причем это один из самых низких показателей в 2023 году – меньше было импортировано лишь в феврале (31,6 тыс. шт.).

За 8 месяцев 2023 года в Россию завезли 379,2 тыс. новых легковых автомобилей, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подержанных машин за это время поставили в количестве 303,4 тыс. единиц – в 2,5 раза больше, чем в январе – августе 2022-го.

Новые легковые автомобили чаще всего импортируют из Китая. К примеру, в последний месяц лета на долю автомобилей из этой страны пришлось 86,7% от общего объема импорта. Автомобили с пробегом чаще поставляют из Японии, доля которой в августе составила 64,3%.

Более подробно о ключевых цифрах авторынка можно узнать, посмотрев прошедший онлайн-эфир, который доступен на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ