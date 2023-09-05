Продажи новых LCV в августе увеличились на 73%, а с начала года – вышли «в плюс»

За последний месяц лета в России было реализовано 8 737 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 73% больше, чем в августе прошлого года. Такие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2023 года». Отдельно стоит отметить, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». К примеру, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Лидером в сегменте LCV по-прежнему является отечественный GAZ, которому принадлежит свыше половины (58%) от общего объема продаж. Так, в конце лета было реализовано 5 077 легких коммерческих машин этой марки (+84% к августу 2022-го). Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские бренды – УАЗ (1 524 шт.; +42%), новичок рынка Sollers (1 005 шт.) и LADA (346 шт.; -10%). Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai (228 шт.; +85%).

Самой продаваемой моделью на рынке новых LCV остается GAZ Gazelle NEXT, которая в августе была реализована в количестве 3 419 единиц. Далее, с большим отставанием от лидера, следуют Sollers Atlant (821 шт.), УАЗ 3909 (670 шт.), GAZ 3302 (578 шт.) и GAZ 2752 (514 шт.).

По итогам 8 месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей наконец-то вышел «в плюс». Так, объем продаж в январе – августе 2023 года составил 53 391 автомобиль – на 6,5% выше результата годичной давности. Более подробно об этом можно узнать тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ