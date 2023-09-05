Продажи новых грузовых автомобилей в августе выросли в 2,3 раза

По итогам августа нынешнего года в нашей стране было реализовано 16 242 новых грузовых автомобиля, что в 2,3 раза превосходит результат годичной давности. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2023 года». Отметим, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ».

Первенство в этом сегменте рынка пока сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит 18% от общего объема. В августе продажи новых «камазов» составили 2 937 экземпляров, что на 11% больше, чем год назад. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовиков попали китайские SITRAK (2 875 шт.; рост в 14,1 раза), Shacman (2 859 шт.; в 2,3 раза), FAW (2 229 шт.; в 4,3 раза) и Foton (812 шт.).

Лидером среди моделей остается грузовик SITRAK C7H, который в августе был реализован в количестве 2 866 единиц. Продажи остальных моделей даже не дотянули до 1 тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь еще вошли FAW CA3310 (945 шт.), Shacman SX3318 (774 шт.), Shacman SX3258 (750 шт.) и Foton BJ4189 (721 шт.).

По итогам 8 месяцев 2023 года объем реализации новых грузовых машин в нашей стране составил 92 110 единиц. Это на 79% больше, чем в январе – августе прошлого года. Более подробно об этом можно узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ