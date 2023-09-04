Новый Volkswagen GTI станет электрическим хэтчбеком

Компания Volkswagen в рамках автосалона в Мюнхене представила концепт электромобиля ID.GTI, который дает представление о том, как будет выглядеть электрическая версия «горячего» хэтчбека Volkswagen.

Как пишет «Газета.Ru», автомобиль получил декоративные элементы красного цвета во внешнем дизайне кузова и интерьере. ID.GTI снабжен спортивным рулевым колесом в стилистике Golf GTI. Концепт представляет собой спортивную версию электрического компактного автомобиля ценой около 25 тыс. евро. Длина автомобиля составляет 4104 мм, колесная база равна 2600 мм. Его прототип ID. 2all1 был представлен в марте 2023 года.

По словам гендиректора Volkswagen Томаса Шефера, серийная версия ID.GTI будет представлена в конце 2026 года и поступит в продажу в начале 2027-го. Технические характеристики будущего компактного электромобиля в версии GTI не раскрываются.