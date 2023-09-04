Новый Volkswagen GTI станет электрическим хэтчбеком

Компания Volkswagen в рамках автосалона в Мюнхене представила концепт электромобиля ID.GTI, который дает представление о том, как будет выглядеть электрическая версия «горячего» хэтчбека Volkswagen.
Как пишет «Газета.Ru», автомобиль получил декоративные элементы красного цвета во внешнем дизайне кузова и интерьере. ID.GTI снабжен спортивным рулевым колесом в стилистике Golf GTI. Концепт представляет собой спортивную версию электрического компактного автомобиля ценой около 25 тыс. евро. Длина автомобиля составляет 4104 мм, колесная база равна 2600 мм. Его прототип ID. 2all1 был представлен в марте 2023 года.
По словам гендиректора Volkswagen Томаса Шефера, серийная версия ID.GTI будет представлена в конце 2026 года и поступит в продажу в начале 2027-го. Технические характеристики будущего компактного электромобиля в версии GTI не раскрываются.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила новое поколение Volkswagen Passat Variant, который поступит в продажу на европейском рынке в первом квартале 2024 года. В процессе изменения структуры рынка и спроса модель будет предложена только в кузове универсал. В свою очередь, отказ от седана Passat марка компенсирует электрическим Volkswagen ID.7, представленного минувшей весной.
Кроме того, до конца 2023 года Volkswagen планирует выпустить Tiguan нового поколения, а в 2024-м должны увидеть свет рестайлинговые Golf и Tayron – компакт-кросс для китайского рынка, а еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. Это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС, после чего разработка топливных машин будет прекращена.
Фото: Volkswagen