Поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекордного уровня

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа агентством «РИА Новости» данных китайской таможни.

Так, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 млрд долларов против 1,03 млрд месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию автомобилей из Китая.

Стоит отметить, что Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%, а Испания – третье с 5,2%. В целом по итогам июля Китай увеличил поставки легковых машин на мировые рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении – до 6,33 млрд долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Китай остается крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в нашу страну. По итогам июля 2023 года в Россию было ввезено 80,3 тыс. новых легковых машин, и на Китай пришлось 78,5% из этого количества.

По оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2023-го на российском авторынке зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля), а в июле стартовало еще около десяти новинок.

Между тем, в нашей стране появились автомобили с пробегом из Китая, массовыми поставками которых занялись местные компании. При этом речь идет о машинах не только китайских брендов, но и об автомобилях, выпущенных на СП с западными автопроизводителями. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, смогут ли они заменить подержанные автомобили из Японии с двигателями объемом свыше 1,9 л, чей экспорт в нашу страну недавно был запрещен.



Фото: АВТОСТАТ