В августе 2023 года в России было продано почти 110 тысяч новых автомобилей

В последний летний месяц в нашей стране было реализовано 109,7 тыс. новых легковых машин, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информацию по авторынку. Итоги августа 2023 года». Эксперты отмечают, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»* и собственной сегментации рынка.

Что касается самих продаж, то в августе они оказались на 15% больше, чем в июле, и в 2,6 раза превышают показатель августа 2022-го. Также стоит отметить, что объем реализации в конце лета оказался наилучшим начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел «психологическую» отметку в 100 тысяч единиц.

Около половины (48,4%) реализованных в августе машин приходится на три марки. Лидирует по-прежнему отечественная LADA, показатель которой за месяц составил 28,7 тыс. единиц. Это составляет более четверти (26,2%) от общего объема. Каждый восьмой проданный в августе автомобиль принадлежит китайской Chery (13,4 тыс. шт.), а каждый десятый – Haval (11 тыс. шт.).

В модельном рейтинге первенство сохраняет LADA Granta – продажи этого семейства по итогам августа составили 16 тыс. экземпляров. Второе место занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (6,1 тыс. шт.), третье – Haval Jolion (5,3 тыс. шт.). В пятерке моделей-лидеров также оказались LADA Vesta и OMODA C5 (5,1 тыс. и 4,6 тыс. шт. соответственно).

Если же рассматривать итоги 8 месяцев 2023 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 607 тыс. новых легковых машин – на 41% больше, чем в январе – августе 2022-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ