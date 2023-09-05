В России начались продажи внедорожника BAIC BJ40

Внедорожник BAIC BJ40, производство которого стартовало на заводе «Автотор» в начале августа, поступил в продажу. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе «БАИК Рус», первые российские покупатели этой модели получили свои автомобили. В свою очередь, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев рассказал, что пока в наличии очень ограниченное число машин BJ40.

BAIC BJ40 – это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Стоимость модели составляет от 4 млн 059 тыс. рублей.

Отличительной чертой BAIC BJ40 является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Полностью светодиодные фары оригинального дизайна насчитывают 52 диода c низким энергопотреблением, а прожекторные источники головного света обеспечивают освещение на дистанции более 200 метров.

Внедорожную стилистику автомобиля подчеркивает полноразмерное запасное колесо, закрепленное на крышке багажного отделения. Передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда, что существенно повышает геометрическую проходимость автомобиля.

Что касается интерьера, роль приборной панели в BAIC BJ40 исполняет 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, с возможностью выбора темы оформления и выводимой информации. Расположенный по центру 10-дюймовый экран мультимедиа системы отличается высоким разрешением и интуитивно понятным управлением.

Фото: BAIC