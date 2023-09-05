Кроссовер JAECOO J8 появится на российском рынке в ноябре 2023 года, став второй моделью бренда после компактного J7, который поступит в продажу уже в конце сентября. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе JAECOO, добавив, что дальнейшие планы по развитию модельного ряда в России пока держатся в секрете.

Напомним, кроссовер JAECOO J8 был представлен на Шанхайском автосалоне 2023 под названием JAECOO 9. Эта модель представляет собой перелицованную версию флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, от которого, впрочем, отличается не только шильдиками, но и особым дизайном радиаторной решетки. В остальном JAECOO J8 повторяет своего «донора» – как снаружи, так и внутри.

Автомобиль имеет следующие габариты: 4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1699 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Под капотом у флагманской модели JAECOO могут расположиться 2-литровые двигатели мощностью 254 или 261 л.с., в сочетании с которыми должны работать как 7-ступенчатый «робот», так и 8-диапазонный «автомат». Привод у кроссовера может быть как передним, так и полным.

Фото: Авто Mail.Ru