Завод «Москвич» начал производство лифтбека «Москвич-6»

Завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич-6», который поступит в продажу в конце октября 2023 года. Как отмечается, новинка подойдет как для частных покупателей, так и для использования в качестве машины такси, каршеринга или служебного автомобиля, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

«Москвич-6» имеет следующие габариты: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту при колесной базе 2770 мм. Автомобиль обладает просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 литров. Моторная гамма модели включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который развивает 136 л.с. и работает в сочетании с вариатором, а также мотор 1.5 GDI мощностью 174 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

На российском рынке «Москвич-6» будет представлен в трех комплектациях. Базовая включает приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма, аудиосистему и мультимедиаэкран диагональю 10,4 дюйма. В нем есть возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль оснащен круиз-контролем, который поддерживает постоянную скорость, системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камерой заднего вида и датчиками парковки. У новой модели светодиодная оптика, кожаная обивка салона, кондиционер, а также есть функция подогрева передних сидений и многие другие элементы.

Для безопасности водителя и пассажиров в автомобиле предусмотрены системы крепления детских автокресел (ISOFIX), курсовой устойчивости (ESP, так называемая противозаносная система), антиблокировки при торможении (ABS) и распределения тормозного усилия (EBD), помощи при старте в гору (HSA) и при экстренном торможении (HBA), приоритета торможения (BOS, останавливает автомобиль, отдавая предпочтение функции торможения, когда в неожиданных ситуациях педали тормоза и газа нажаты одновременно), контроля давления в шинах (TPMS), антипробуксовки (TCS).

В более дорогих комплектациях «Москвич-6» появятся люк с электроприводом, цифровая приборная панель с цветным экраном диагональю семь дюймов, климат-контроль, система кругового обзора, атмосферная подсветка салона и подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности). Кроме того, будут системы предупреждения о поперечном движении сзади (CTA), столкновении сзади (RCW), об опасности при открытии дверей (DOW) и система контроля слепых зон (BSW).