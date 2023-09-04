TANK вошел в ТОП-10 российского авторынка

По итогам 35-й недели 2023 года (с 28 августа по 3 сентября) в России было реализовано 381 новый автомобиль TANK. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это позволило китайскому бренду впервые попасть в ТОП-10 российского рынка.

В марочном рейтинге лидерство по-прежнему сохраняет LADA, продажи которой на прошедшей неделе составили 5781 легковой автомобиль. Далее следуют китайские Chery (3131 шт.), Haval (2635 шт.), Geely (1881 шт.), Changan (1566 шт.), OMODA (1429 шт.) и EXEED (1147 шт.).

Восьмую и девятую позиции заняли корейская марка Kia и японская Toyota, объемы реализации которых достигли 562 и 489 экземпляров соответственно. Замыкает десятку лидеров, как уже сообщалось выше, китайский TANK (381 шт.).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: TANK