АВТОВАЗ в августе показал лучший результат продаж с начала года

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 33325 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Как отмечается, это не только лучший результат с начала нынешнего года, но и новый абсолютный максимум с июля 2021 года. По итогам восьми месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 206321 машину, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года, а также на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в августе остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году на 44,9% и составила 16785 автомобилей. Второе место в объеме продаж занимает флагманская LADA Vesta с показателем 6657 машин (рост в 3 раза), что стало максимумом для модели с марта 2022 года. Внедорожник LADA Niva Travel показал лучший результат за последние три года – 5399 единиц. А Niva Legend разошлась тиражом в 4057 экземпляров, что является максимумом с 2014 года.

Добавим также, что АВТОВАЗ продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября, Линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, Линия №3 (Niva) – 45, а Линия №5 (Granta) – 54.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 30 августа объем продаж автомобилей LADA в России в 2023 году преодолел 200-тысячный рубеж. Юбилейным, 200-тысячным автомобилем стал седан LADA Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno. Он был реализован в традиционно сильном для Vesta регионе – Санкт-Петербурге.

Фото: АВТОСТАТ