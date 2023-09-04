Кроссовер Jetour X70 Plus появится в России в конце сентября

Марка Jetour объявила о расширении модельного ряда на российском рынке – в конце сентября этого года в нашей стране будет представлен компактный кроссовер Jetour X70 Plus. Младшая модель в линейке кроссоверов Jetour займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Jetour X70 Plus имеет длину 4724 мм при колесной базе в 2720 мм. Подробные технические характеристики, а также комплектации и цены на новинку в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне 2023 года и на сегодняшний день представлена двумя моделями – флагманским кроссовером X90 Plus и среднеразмерным Dashing. А в первом квартале 2024-го у российских дилеров ожидается полноприводный внедорожник Jetour T2 (Traveler).

По мнению директора направления продаж Jetour ГК Wagner Auto Евгения Пекарского, новый X70 Plus в перспективе займет второе место в модельном ряду Jetour после кроссовера Dashing с долей около 25% в общем объеме продаж марки. «Те, кому Dashing будет маловат, а Х90 Plus большеват – остановятся именно на этой модели, – отмечает он.

Фото: Jetour